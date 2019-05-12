المالكي ينفي استثناء ٢٥ الف مشمولا بالمساءلة والعدالة خلال رئاسته الحكومة

2019/05/12 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفى مكتب رئيس ائتلاف الوطنية نوري المالكي، ماورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة خلال رئاسته الحكومة العراقية.





وأكد مكتب المالكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣ ، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم ( ١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت الية الاستثناء ، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هئية المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه “.





وأضاف، “بهذه المناسبة نشير الى مواقف المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية”، مستغربا “صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به”.





ودعا البيان، هيئة المساءلة والعدالة، الى “بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الراي العام”.





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