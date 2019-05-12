السهيل: وزارة التعليم تنهض بمشاريع إستراتيجية

2019/05/12 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نظم المركز العراقي للتنمية الاعلامية جلسة استضاف فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل.

وقال السهيل خلال استضافته في المركز بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة تنهض بمشاريع إستراتيجية وخطط مستقبلية تهدف الى تطوير مستوى العمل داخل المؤسسات التعليمية العراقية”.





وأضاف، ان “هناك جملة من المعوقات التي تقف امام تطلعات وزارة التعليم وطموحاتها” ، مبينا “السعي نحو تطوير مستويات العمل للنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.





واختتمت الجلسة بطرح عدد من الرؤى والتساؤلات من قبل الحاضرين من رؤساء تحرير وشخصيات اكاديمية حول آليات تعزيز العمل في المجالات الاكاديمية والعلمية.

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