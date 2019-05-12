2019/05/12 | 14:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية ضد قطع مخصصات طلبة الدراسات العليا من التربويين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MczHwI1uzz0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية ضد قطع مخصصات طلبة الدراسات العليا من التربويين #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية ضد قطع مخصصات طلبة الدراسات العليا من التربويين #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).