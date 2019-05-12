ذي قار تفرض حظراً على سير الدراجات النارية طوال ليالي رمضان

2019/05/12 | 14:08

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بغداد اليوم-ذي قار

قررت اللجنة الأمنية العليا في ذي قار، الأحد، 12 أيار، 2019، فرض حظرٍ على سير الدراجات الناري...





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