2019/05/12 | 14:08

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الأخبار المحلية

الأحد 12 مايو 2019 | 01:50 مساءً | عدد القراءات : 18

ضبط شاحنتين مخالفتين للضوابط القانونية في ديالى

بغداد/...اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد، ضبط شاحنتين في السيطرات الامنية مخالفتين للضوابط القانونية في ديالى.

وقالت الناطق باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان، ان "سيطرة الناي وسيطرة الشهيد محمد مطشر التابعتان الى قسم شؤون السيطرات تمكنتا من ضبط شاحنتين الاولى محملة بكميات كبيرة من المواد الطبية غير معرفة جمركَياً الثانية تحمل اطنان من خرائط الاجهزة الكهربائية العاطلة"، مبينا انه"تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم الشاحنتين مع سائقيها الى الجهات المختصة" .

واضاف، ان "قيادة شرطة ديالى تكثف من جهودها في السيطرات الامنية خصوصاً الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان من خلال اليقظة والتفتيش الدقيق للشاحنات لمنع عبور السلع والبضائع الغير معرفة كجمركَياً ".انتهى1

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