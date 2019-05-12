لص يسرق قطعة معدنية من حديقة منزل – فيديو

2019/05/12 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سرق لص قطعة ديكور من أمام منزل وفر هاربا.

وفقا لما نشره موقع لا ليك، اختار اللص الساعة الخامسة والنصف صباحا لسرقة قطعة معدنية تزين ساحة خارجية لمنزل.

تعدى اللص على ممتلكات الغير، وقفز من أعلى سور الحديقة منتزعا القطعة المعدنية التي على شكل مزهرية ضخمة ويبلغ وزنها 60 رطلا، ثم فر بها هاربا.

يعتقد أن اللص سيبيع القطعة كخردة معدنية مقابل عدد من الدولارات.

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