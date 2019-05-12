الحرس الثوري الإيراني: حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة

2019/05/12 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة أو الجرأة

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