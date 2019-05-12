2019/05/12 | 14:12

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محكمة النجف تقرر سجن المتهم بالتطاول على الإمام الكاظم 3 سنوات

بغداد/ خطوة برس

أصدرت محكمة جنح النجف، اليوم الاحد، قرارها بسجن المدعو علي سرور لمدة ثلاث سنوات وفق قانون العقوبات العراقي، وذلك بعد تطاوله على الإمام الكانظم (ع).

وبحسب نسخة من الحكم حصلت “خطوة برس” عليها، فقد قررت المحكمة سجن علي سرور رزاق مدة ثلاث سنوات وعدم احتساب مدة موقوفيته من ضمن الحكم.

يشار الى ان علي سرور رزاق، ظهر في مقطع فيديو وهو يتطالو على الإمام الكاظم (ع) خلال احياء ذكرى استشهاده، فتم على إثر الفيديو اعتقاله.

وبعد ذلك أصدرت مديرية شرطة النجف، بيانا كشفت فيه ان المتهم ينتمي لداعش وهو من يمول المقهى التي يديرها في المدينة.

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