2019/05/12 | 14:12

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مصدر ينفي إطلاق سراح الخفاجي ويؤكد: ما زالت دعاوى الخطف والابتزاز مرفوعة ضد فصيله

بغداد/ خاص – خطوة برس

نفى مصدر أمني، اليوم الاحد، إطلاق سراح الأمين العام لقوات ابو الفضل العباس اوس الخفاجي، فيما بين انه تمت تبرئته من تهمة حيازة السلاح فقط.

وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مديرية أمن الحشد أيدت ان الخفاجي منتسب لها وان السلاح الذي عثر عليه في مقره تابع للحشد، ما أدى الى اسقاط تهمة حيازة السلاح المقامة ضده، وتبرئته من قبل القضاء”.

وتابع ان “الخفاجي ما زال لغاية الان في سجن الحشد، ومقامة دعاوى ابتزاز مواطنين وخطف بحق فصيله، وهي لغاية الان لم تحسم ولم يصدر القضاء قرارا بإطلاق سراحه، كما تم تداوله في وسائل الاعلام”.

يشار إلى انه في السابع من شباط الماضي، اعتقلت قوة من مديرية امن الحشد الخفاجي وأغلقت مقره، بتهمة إنشاء مقر وهمي وانه غير تابع للحشد.

ومنذ ذلك الوقت، رفع الخفاجي الى القضاء اكثر من مرة بناء على دعاوى كثيرة اقيمت ضده، وما زال في السجن حتى الان، نظرا لوجود دعاوى أخرى ضد فصيله لم تحسم.

وكانت وسائل اعلام عراقية، أفادت اليوم بأن القضاء أطلق سراح الخفاجي بعد تنازل أحد الاشخاص عن حقه الشخصي تجاهه.

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