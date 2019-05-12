الهندسة العسكرية للحشد تنفذ حملة لكري المبازل والأنهر استعدادا للموسم الزراعي الحالي

2019/05/12 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, الأحد, تنفيذ حملة لكري المبازل والأنهر استعدادا للموسم الزراعي الحالي.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , إنه “بناء على توجيهات نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وبمشاركة وزارة الموارد المائية والدوائر الزراعية والجمعيات الفلاحية بحملة كبيرة وواسعة لكري المبازل والأنهر استعدادا للموسم الزراعي الحالي “، لافتا الى أن “الحملة تهدف على إعادة تأهيل كاملة لشبكة الري في مدن شرق الفرات الأوسط وقراه وجنوب العراق فضلا عن شمالي وجنوبي العاصمة بغداد”.

وأضاف الموفد إن “الخطة شملت محافظة السماوة الديوانية وبابل وكربلاء والنجف إذ ستعمل أكثر من 300 آلية تخصصية ومعدة ثقيلة للهندسة العسكرية للحشد للإسراع بعملية رفع الاستعداد للموسم الزراعي الحالي “، مشيرا الى أنّ “هذه الحملة تأتي بعد طي صفحة السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق شمال وجنوب العراق والتي أبلت الهندسة العسكرية فيها حسنا بمساندة القوة الساندة والحكومات المحلية للمحافظات”.





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