بالفيديو.. انتحار عامل من أعلى بناية في اربيل

2019/05/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ القى عامل بنفسه من اعلى بناية في اربيل ، اليوم الاحد، وحسب مصادر الشرطة فان العامل قد لقي مصرعه في الحال.

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