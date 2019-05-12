اعتقال متهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد

2019/05/12 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على مجموعة متهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قواتنا تمكنت من اعتقال أربعة متهمين بالإرهاب في منطقة حي العدل”.واضافت “فيما تم اعتقال ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقتي: بغداد الجديدة، وام الكبر والغزلان […]

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