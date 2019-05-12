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بالاسماء..



” الجبهة العربية الموحدة” تنتخب هيئة إدارية جديدة

بالاسماء..



” الجبهة العربية الموحدة” تنتخب هيئة إدارية جديدة

مايو 12, 2019 - 2:57 م

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بغداد/ خطوة برس

انتخبت “الجبهة العربية الموحدة” في كركوك، وصفي العاصي رئيساً لها، وناظم الشمري وعبد الله المهنا نائبين له.

وبحسب وثيقة حصلت عليها “خطوة برس” ، فان الجبهة انتخبت وصفي العاصي رئيساً لها وناظم الشمري وعبد الله المهنا نائبين.

كما انتخبت محمد صالح الرياشي ناطقاً رسمياً وحسن المشهداني مقررا للجبهة.

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