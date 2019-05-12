بالفيديو.. تصادم بين سيارة ودراجة نارية يرمي بصبيين في الهواء بديالى

2019/05/12 | 15:10

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بغداد اليوم- ديالى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة ديالى، شريطا مصورا، يوثق حالة تصادم مروعة بين ...





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