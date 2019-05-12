2019/05/12 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- تسكن عائلة سورية مؤلفة من سبعة اشخاص في غرفة للمحولات الكهربائية بمدينة عامودا بشمال شرق سوريا.

ونزح ابو يوسف مع زوجته وابنه وبناته الأربع من محافظة دير الزور هربا من القتال ليستقر في مدينة عامودا ويعمل في بلدية المدينة.

لكن فقر الحال وارتفاع آجار البيوت دفع هذه العائلة للسكن في غرفة للمحولات الكهربائية.

وتقول ام يوسف لكوردستان24 "هربنا من دير الزور ونزحنا الى هذه المدينة بسبب القصف العنيف الذي طال بيوتنا".

وتتابع "الحرب كانت في الشوارع والابنية، في البيوت والرصاص والقذائف في كل مكان، لذلك نزحنا حتى نحمي ارواحنا وارواح اطفالنا".

وتفتقر الغرفة التي تقيم بها العائلة النازحة الى ابسط المعايير الصحية، فلاتوجد فيها نوافذ كما أن بابها لا يقي ساكنيها من البرد.

ويقوم زملاء ابو يوسف في العمل بتقديم المساعدة وتامين بعض المستلزمات لعائلته إلا أن حلمه وعائلته في السكن في منزل حقيقي لا يفارقهم ويبقى الحلم الأكبر لهذه العائلة أن تعود الى ديارها.

ونزحت آلاف العوائل من مختلف المحافظات السورية الى مناطق الإدارة الذاتية التي يديرها الكورد كونها تتمتع بأمان نسبي لكن نسبة كبيرة منها عادت لمناطقها بعد انحسار الاعمال القتالية بمناطق كثيرة بسوريا.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير للافا اسعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة سورية تهرب من الموت وتلوذ بغرفة محولات في عامودا) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة سورية تهرب من الموت وتلوذ بغرفة محولات في عامودا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).