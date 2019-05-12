2019/05/12 | 15:10

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الأحد 12 مايو 2019 | 03:00 مساءً | عدد القراءات : 12

استخراج رفات 137 شهيداً من المقابر الجماعية في سنجار

بغداد/..



تمكنت الفرق المختصة من فتح 8 مقابر جماعية تضم رفات عدد من الشهداء الايزيديين في قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت مصادر، إن "الفرق المختصة تمكنت من فتح 8 مقابر جماعية تضم رفات 137 شهيداً من الايزيديين في قرية كوجو".

وقال داود جندي ممثل الايزيديين في مجلس محافظة نينوى في تصريح صحفي "نطالب الحكومة الاتحاية ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسين بزيادة الفرق المختصة بفتح المقابر الجماعية في قضاء شنكال بشكل عام وقرية كوجو بشكل خاص.

واضاف، ان "ذوي الشهداء ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من فتح المقابر الجماعية لمعرفة مصير ابنائهم المفقودين".

وتشير بعض الاحصائيات الى وجود أكثر من 100 مقبرة جماعية في قضاء شنكال، تم العثور على 73 مقبر جماعية لحد الآن".انتهى3

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