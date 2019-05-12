حبس المتهم بالإساءة للشعائر الحسينية وأهل البيت مدة 3 سنوات

2019/05/12 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة جنح النجف ادانتها للمسيئ للشعائر الحسينية وأهل البيت (ع) .وأشار مصدر قضائي في النجف الى انه تم اليوم الحكم على المدان علي سرور رزاق بالحبس لمدة ثلاث سنوات “.وكان علي سرور صاحب كوفي شوب شناشيل قد قام بالاساءة للشعائر الحسينية عبر فديو بث مباشرة عبر الفيس بوك.

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