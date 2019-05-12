من اليمن إلى سوريا… الأبرياء يُقتلون بسبب تردد العالم في العمل معا

2019/05/12 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المعلق في صحيفة “أوبزيرفر” سايمون تيسدال مقالا تحت عنوان “فقدنا الأمل بجهود مشتركة لوقف الحرب”.وجاء في مقاله: “المقترحات التي تقول إن

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