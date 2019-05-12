عمار الحكيم يصل الى الكويت ويلتقي اميرها

2019/05/12 | 15:14

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وصل رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم، اليوم الاحد، الى الكويت والتقى امير البلاد صباح الاحمد الجابر الصباح.

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