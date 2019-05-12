2019/05/12 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Oah-ChEF51Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدكتور حيدر العبادي : يشدد على دعم المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدكتور حيدر العبادي : يشدد على دعم المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).