المالية تعلن استعداداها لاطلاق المنحة المالية الخاصة بشبكة الاعلام

2019/05/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..بحثت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب، الأحد، مع وزارة المالية، الأحد، إطلاق منحة شبكة الإعلام العراقي لإنقاذها من أزمتها الحالية، فيما أكدت الوزارة استعدادها لذلك.وقال مكتب رئيسة اللجنة، سميعة الغلاب في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “النائب سميعة الغلاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس […]

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