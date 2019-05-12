سجن صاحب مولدة وتغريمه في بغداد لهذه المخالفة

2019/05/12 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت محكمة حكماً بالحبس لصاحب مولدة في العاصمة بغداد.وذكر مصدر أمني ان “قوة من الجيش اعتقلت صاحب مولدة في حي عدن ببغداد بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الحكومية البالغة 4500 دينار للامبير الواحد”.وأضاف ان المحكمة “أصدرت حكماً بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها مليوني دينار”.

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