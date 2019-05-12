نائب يلوم الشعب بكلام فاحش يتجاوز كل حدود الأدب

2019/05/12 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ غرد النائب فائق الشيخ علي بطريقة تجاوزت كل حدود الادب يلوم فيها الشعب لكثرة الولادات.وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه تويتر: “راح أغرد تغريدة محد إمغردها، وراح أحصِّل إتلث دغارات ومَن وأربع حُگَگْ ووگيتين فشاير..ميخالف، لأن أنبطت چبدتي”.واضاف “يوميه إمطلعتلنه الفضائيات واحد متزوج ٣ أو ٤ نسوان وعنده […]

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