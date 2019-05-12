محلل سياسي : بومبيو طلب من العراق السيطرة على الميليشيات الموالية لايران

2019/05/12 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو طلب من العراق السيطرة على الفصائل المسلحة التي قد تستخدم ضد امريكا في حال نشوب حرب ضد ايران.

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