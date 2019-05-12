نائبة تنتقد ضعف الإدارة المالية وتحذر من الإدمان الحكومي المفرط على القروض الخارجية

2019/05/12 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضو لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي ضعف الإدارة المالية ، محذرةً في الوقت ذاته من الإدمان الحكومي المفرط على القروض الخارجية.

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