اليوم.. الإعلان عن أسماء المقبولين على تعيينات صحة البصرة

2019/05/12 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتِ الحكومة المحلية في البصرة، ان اليوم الأحد سيشهد الإعلان عن أسماء المتقدمين المقبولين على التعيين ضمن حركة ملاك دائرة صحة المحافظة، بواقع (174) درجة وظيفية وبمختلف الاختصاصات.

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