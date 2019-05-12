ائتلاف المالكي يؤكد رفضه حل مجالس المحافظات او تجميد عملها

2019/05/12 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ، رفضها حل أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدة عدم وجود اسباب موجبة لحل تلك المجالس.

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