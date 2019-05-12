الكمارك تعيد إرسالية أدوات أحتياطية للسيارات مخالفة في منفذ أم قصر الجنوبي

2019/05/12 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العد نيوز- بغداد

أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الأحد، عن إعادة إصدار أرسالية مواد أحتياطية للسيارات (دسكات ) محملة في حاوية

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