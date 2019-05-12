مفتشية الداخلية: ضبط منتسبين اثنين في الأنبار متلبسين بمساومة مواطنين بالمال مقابل عدم رفع بصماتهم

2019/05/12 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكن مكتب المفتش العام لوزاارة الداخلية، من ضبط منتسبين اثنين منسوبين لمركز شرطة الفلوجة وقسم التسجيل الجنائي في مديرية شرطة الأنبار متلبسين بالجرم

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