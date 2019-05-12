مجلس الوزراء يوضح المقصود بمشروع

2019/05/12 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" هذا يأتي بعد إطلاع المجلس على المفاوضات الجارية بين وزارة النفط وشركتي اكسون موبل وبترو جاينا بشأن المشروع".واضاف، ان" قرار المجلس جاء بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، ولأهمية المشروع بصفته من المشاريع العملاقة والفريدة".انتهى..م.ر

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