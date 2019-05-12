المرجع الديني الاعلى يبين رأيه بشأن مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي تعرض على شاشة

2019/05/12 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في السؤال الموجه لمكتب المرجع الأعلى وحسب ما ذكر موقع المرجع، انه" هل يجوز ان يعمل الشخص ممثلا في احد الافلام او المسلسلات اذا لم يكن في دوره ما يخالف الدين؟الجواب: يجوز.السؤال: اذا ارت التمثيل في احدى المسلسلات، فما هي الامور التي تخالف الدين في التمثيل؟الجواب: هناك أمور كثيرة تدخل في هذا النطاق وهي محرمة ولا يمكننا التحديد فمنها ما يتعلق باختلاط الرجال والنساء ومنها ما يتعلق بالموسيقي المستخدمة ومنها ما يتعلق بالمضون فلا يجوز ان يكون مخالفاً للعقائد الحقة ولا مثيرا للشهوة ولا محرضا على اثم ولا مروجا للباطل ولا مدحا للطغاة وغير ذلك.السؤال: هناك بعض المسلسلات العربية التي تعرض من على شاشة تلفزيون العراق حالياً ، يكون فيها لباس الممثلات غير شرعي بل وحتى غير اخلاقي يصل إلى درجة شبه عارية فما حكم الناظر ذكراً كان او أنثى إليها ، وما حكم رب الاسرة الذي يسمح لا سرته بمشاهدتها ؟الجواب: يحرم النظر إليها مع التلذذ الشهوي او خوف الوقوع في الحرام ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر إليها وان كان بدونها وعلى المؤمنين ان يأخذوا الحيطة والحذر من كل ما يعرض في التلفزيون والفضائيات وخصوصاً اولياء الأمور فان عليهم ان يختاروا لا بنائهم كل ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم وان يبعدوهم عن كل ما يلوث فطرتهم النقية او يفسد اخلاقهم ولا حول ولا قوة إلاّ بالله .انتهى..م.ر

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