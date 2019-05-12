وزير الخارجية يثمن مواقف الكويت الداعمة للعراق وجُهُودها في تعزيز التضامُن العربيّ

2019/05/12 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحث الجانبان العلاقات التي تربط بغداد بالكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المُشترَكة.

وثمَّن وزير الخارجية بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجُهُودها على الساحة العربيَّة في تعزيز مسار التضامُن العربيّ المُشترَك بما يُرسِّخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة، مُعرِباً عن اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائيِّ بين البلدين في شتى المجالات”.





وذكر البيان، انه “بحث الجانبان التطوُّرات الإقليميَّة، والدولـيَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكدا أهمِّـيَّة تضافر الجُهُود العربيَّة في مُواجَهة التحدِّيات التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن دفع آلـيَّات التشاور، والتنسيق المُتبادَل بشأن مُجمَل القضايا، والتطوُّرات المُتلاحِقة في المنطقة”.





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