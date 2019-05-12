القوة الجوية يشكو اربيل لدى اتحاد الكرة

2019/05/12 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تقدمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، بشكوى ضد نادي اربيل بشان المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فرانسو حريري امس الاول الجمعة.وقال مصدر في إدارة النادي لـ / المعلومة/ إن “ادارة القوة الجوية قدمت اعتراضاً لاتحاد الكرة بشأن مباراة فريق الكرة امام اربيل ضمن منافسات الجوة السابعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز”.[…]

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