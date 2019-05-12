العراق يحصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي في بداية الموسم

2019/05/12 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير التجارة العراقي هاشم العاني، إن العراق حصد نحو خمسمئة ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف أبريل نيسان وحتى التاسع من مايو أيار.

وأضاف، أن وزارة التجارة دفعت للمزارعين مئة وخمسة واربعين مليار دينار عراقي للقمح الذي تم حصاده حتى الآن، وقالت وزارة الزراعة في شهر نيسان أبريل الماضي إن العراق يتجه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل أمطار غزيرة، مضيفة أن واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق ذلك الرقم.

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