ضبط منتسبين اثنين في الأنبار لمساومتهم مواطنين بالمال

2019/05/12 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط منتسبين اثنين منسوبين لمركز شرطة الفلوجة وقسم التسجيل الجنائي في مديرية شرطة الأنبار متلبسين بالجرم المشهود بابتزاز مواطنين بالمال مقابل عدم ارسال بصماتهم الى بغداد.وذكر بيان مكتب المفتش العام الذي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان العملية تمت وفق أمرٍ قضائي صادر […]

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