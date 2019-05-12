تعرف على مباريات الجولة المقبلة المنقولة عبر التلفاز

2019/05/12 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت شركة عشتار (الناقل الحصري للدوري العراقي الممتاز)، عن مباريات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال مدير الشركة محمد هيجل لـ / المعلومة/ إن “قناة العراقية الرياضية طلبت نقل اربع مباريات من الجولة المقبلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي تبدأ منافساتها يوم الاربعاء المقبل”.واوضح أن “الشركة […]

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