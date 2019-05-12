وزير الخارجية يبحث مع امير الكويت تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة

2019/05/12 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، خلال لقاءه امير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.وقالت الخارجية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الحكيم بحث مع الصباح مناقشة العلاقات التي تربط بغداد بالكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المُشترَكة”.

واضافت ان “الوزير ثمن مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجُهُودها على الساحة العربيَّة في تعزيز مسار التضامُن العربيّ المُشترَك بما يُرسِّخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة”، مُعرِباً عن “اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائيِّ بين البلدين في شتى المجالات”.كما بحثا “التطوُّرات الإقليميَّة، والدولـيَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكّدا أهمِّـيَّة تضافر الجُهُود العربيَّة في مُواجَهة التحدِّيات التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن دفع آلـيَّات التشاور، والتنسيق المُتبادَل بشأن مُجمَل القضايا، والتطوُّرات المُتلاحِقة في المنطقة”.

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