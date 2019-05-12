نحن و “الآخر”

2019/05/12 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي… لا خلاف أن عبارات كثيرة تفرض نفسها ضيفا على سطور كاتب المقال، منها ثقيلة الظل ومنها خفيفته، وكثيرة أيضا المفردات التي تتصدر مانشيتات الصحف والمجلات، أو التي لايرى الخطيب بدا من الاستدلال بها او التنويه عنها او الاتكاء عليها في خطبته، وقطعا كل فرد من هؤلاء يجد في مفرداته تلك ضالته […]

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