اعتقال إرهابي يعمل جاسوسا للدواعش مندسا بين النازحين في الموصل

2019/05/12 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الأمنية ارهابيا كان يعمل جاسوسا للدواعش مندسا بين النازحين في الساحل الايسر من الموصل.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية انه:" بعملية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية في قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على أحد الارهابيين في مخيم السلامية بالساحل الأيسر من الموصل مندسا بين النازحين.

وأضافت:" ان الإرهابي من الذين كانوا يعملون في أمنية داعش ويقوم بالتجسس ونقل المعلومات عن قطعاتنا الأمنية ويعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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