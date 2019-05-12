فرصة دراسية خارج العراق بالتنسيق مع العتبة الحسينية

2019/05/12 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن فتح باب التسجيل لإكمال الدراسة في الفروع الطبية في جامعة طهران.

وقال المركز ان الدراسة تشمل مختلف الفروع الطبية في جامعة طهران للعلوم الطبية، لافتا الى ان الدراسة تخصصية بمجال اختصاص (Specialty) واختصاص دقيق (Subspecialty) وزمالة (Fellowship).

وأضاف: ان التقديم سيكون من خلال المركز وعبر الموقع الإلكتروني للجامعة بعد توفير متطلبات استمارة التقديم التي تشمل (صورة شخصية واضحة، وصورة واضحة لجواز السفر (يجب أن يكون الجواز نافذاً لمدة سنة قادمة على الأقل)، وشهادة التخرج (لمجالي الطب العام والاختصاص)، وشهادات خبرة، وكتب شكر، أو أي تكريمات خلال فترة الخدمة، والسيرة الذاتية (C.V.)، ورسالة الحافز (otivation Letter)، ورسالة توصية (Recommendation Letter)، فضلا عن إدراج أي بحوث أو مقالات تم نشرها من قبل المتقدم في مجلات محلية أو عالمية، الى جانب إرفاق الكتب المتعلقة بالدورات التي خضع لها المتقدم في مجال الاختصاص إن وجدت.

وأشار الى ان: المركز انه يتولى مخاطبة الجامعة بشأن احتساب نسبة الخصم الخاصة بالمتقدمين من خلاله والبالغة (25%) كحد أقصى من رسوم الدراسة السنوية وحسب امتيازات المتقدم ، مبينا ان المركز يتابع مع الجامعة مراحل التقييم ومناقشة ملف المتقدم للدراسة والسعي لمعالجة أي نقص إن وجد وذلك بالتواصل المستمر مع المتقدم والجامعة.

وتابع: بعد استحصال القبول، يتعاون المركز ومن خلال علاقاته مع وزارة الصحة العراقية للحصول على الإجازة الدراسية وحسب التعليمات المعتمدة لدى الوزارة، الى جانب متابعته من خلال مكتبه الإقليمي في إيران مراحل التسجيل اللاحقة عند سفر الطبيب المقبول في الجامعة لتسهيل إجراءات الحصول على السكن، لافتا الى وجود سكن خاص بطلبة وطالبات المركز لمن يرغب بالسكن فيه.

ونوه المركز الى ان: من يرغب معرفة تفاصيل اكثر يمكنه التواصل مع الجامعة عبر موقعها الالكتروني (www.GSIA.TUMS.ir)، او الاتصال على هواتف المركز (07719491210- 07814187625) او زيارة مقر المركز الكائن في حي البلدية مقابل نقابة المعلمين.

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