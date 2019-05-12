2019/05/12 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد وزارة الشباب والرياضة يصل الكويت للمشاركة في اجتماعات اللجنة العراقية – الكويتية المشتركة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الوزارتين

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