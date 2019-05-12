رئيس الجمهورية يبحث مع رئيسة حركة ارادة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

2019/05/12 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد، مع رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

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