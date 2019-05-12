2019/05/12 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إحالة مسافر عراقي إلى القضاء بحوزته مواد لم يتم ترسيمها جمركياً في منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة.وقال إعلام الهيئة، إن "شعبة البحث والتحري في هيأتنا تمكنت من ضبط المسافر العراقي وبداخل عجلته نوع (جمسي --يوكن //كويت) مواد معسل عدد (11716) تستخدم في الاركيلة الإلكترونية وكذلك (300) سيجارة الكترونية تم ضبطها خارج الحرم الجمركي".وأضاف إعلام الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، أنه "بعد التدقيق تبين أن البضاعة المضبوطة لا تحمل بيان ترسيم أمتعة أو (كيت باص) من مفتش مركز جمرك منفذ سفوان المكلف بواجب الخفارة في قاعة المسافرين".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة المسافر والمواد المضبوطة وفق محضر أصولي لعرضه على قاضي تحقيق مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مواد لم تخضع للترسيم) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته مواد لم تخضع للترسيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).