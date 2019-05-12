أمانة بغداد تعلن ازالة 822 تجاوزاً في العاصمة خلال 24 ساعة الماضية

2019/05/12 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن عدد التجاوزات التي تم إزالتها في مناطق العاصمة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “حملة كبيرة انطلقت بها كوادر الأمانة لازالة التجاوزات، ضمت عدداً من مناطق العاصمة”، مبيناً ان “الحملة تضمنت ازالة 115 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الشعب، و125 تجاوزاً ضمن […]

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