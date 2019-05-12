بالوثيقة.. مجلس نينوى يحدد يوم غد موعداً لانتخاب محافظ جديد خلفاً للعاكوب

2019/05/12 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ نينوى

حدد مجلس محافظة نينوى، يوم غداً الاثنين، موعداً لانتحاب محافظ جديد خلفاً لنوفل العاكوب.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نظراً لخلو منصب المحافظ ونائبه منذ اقالتهم من قبل مجلس النواب العراقي، تقرر تحديد الساعة الثانية بعد الظهر، من يوم غداً الاثنين، موعداً لانتخاب محافظ جديد خلفاً للنوفل العاكوب".

بغداد اليوم- بغداد

نفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، الاحد، وجود قرار أمريكي يقضي بـ "منع الطيران الإيراني من التحليق فوق الاجواء العراقية، ابتداء من الاثنين المقبل".





وقال سروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العقوبا

بغداد اليوم- ديالى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة ديالى، شريطا مصورا، يوثق حالة تصادم مروعة بين سيارة، ودراجة نارية، قرب قضاء المقدادية في دالى.

ويظهر الفيديو لحظة اصطدام السيارة بالدراجة التي تحمل صبيين، مما عرضتهما لاصابة

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو الهيأة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي باقر الزبيدي، الأحد، 12 أيار، 2019، على التصعيد الجاري بين اميركا وايران، فيما بين أن واشنطن ستهزم امام طهران عسكريا ودبلوماسيا.

وذكر الزبيدي في منشور على صفحته بالفيس بوك تابعته

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