2019/05/12 | 15:41

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الأخبار المحلية

الأحد 12 مايو 2019 | 03:39 مساءً | عدد القراءات : 6

إعادة إصدار إرسالية أدوات أحتياطية للسيارات مخالفة في أم قصر

بغداد/..



أعلنت السلطات الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم الأحد عن إعادة إصدار إرسالية مواد إحتياطية للسيارات {دسكات} محملة في حاوية حجم ٤٠ قدماً مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد المتبعة.

وأكدت الهيأة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، "انها قامت بإعادة إصدار المواد وفقا لمحضر مشترك مع الجهات الساندة في المنفذ لوجود نقص في أوراقها الرسمية وقد سيلت بالسيل الكمركي حسب الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة".

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط وإعادة إصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية في محاولات متكررة للتهريب والتحايل على القانون.انتهى4

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