إرادة الشعب الإيراني المسلم لا تقهرها الأساطيل

2019/05/12 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… كشفت وكالة رويترز للأنباء يوم أمس الجمعة عن عدم تسجيل الصين لأي طلبات شراء نفط إيرانية جديدة كما هو مقرر ضمن جدول أعمالها , فيما أكدّت أنّ بكين قد تراجعت عن تصريحاتها السابقة التي أعلنت فيها عدم نيتها الانصياع للعقوبات الأمريكية على إيران , وذكرت رويترز أنّ من أسباب عدول الصين […]

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