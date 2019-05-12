طائرة ركاب تهبط على عجلاتها الخلفية فقط!

2019/05/12 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..هبطت طائرة تابعة لخطوط ميانمار الجوية الوطنية اضطراريا في مطار ماندالاي الدولي، الأحد، باستخدام عجلاتها الخلفية فقط، بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي.ونجا جميع الركاب البالغ عددهم 82 شخصا، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة الذين كانوا على متن الطائرة، حيث لم يصب أحد بأذى.ومالت مقدمة الطائرة أثناء هبوطها على عجلاتها الخلفية واحتكت […]

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