2019/05/12 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العيداني : اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات على ملاك مديرية العمل

12/05/2019 15:41:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، الاحد، عن اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات على ملاك مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة.





وذكر بيان للعيداني تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه"تم اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات على ملاك مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة"، مبيناً ان"عدد الدرجات الوظيفية المتوفرة هي (101) درجة وظيفية وبواقع (4) درجات للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية و (75) درجة وظيفية لهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة و (22) درجة وظيفية لدائرة العمل والتدريب المهني".

من جانبه اوضح معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين الحسن، ان" التقديم سيكون من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثالثة مساءً بعد انتهاء الدوام الرسمي"، لافتاً الى ان"فترة التقديم ستكون (20) يوماً من تاريخ نشر الاعلان من 2019/5/12 ولغاية 2019/5/31 حسب تعليمات قانون الموازنة الاتحادية ، للعام الحالي".

واشار الى، ان"اعضاء اللجنة تتكون من محسن عبد الصمد عبيد مدير دائرة العمل والشؤون الاجتماعية واعضاء في دائرة الشؤون المالية والإدارية وقسمي القانونية والحسابات في ديوان المحافظة".

http://basra.gov.iq/ar/index.php?news=22558

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العيداني : اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات على ملاك مديرية العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العيداني : اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات على ملاك مديرية العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).