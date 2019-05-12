2019/05/12 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي القوة الجوية تقدم شكوى رسمية ضد نادي اربيل بسبب إشراكه لاعبين غير مسجلين في كشوفات اتحاد الكرة ضمن المدة المحددة لإضافة اللاعبين

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